POL-IZ: 220503.1 Itzehoe: Einbrecher benutzt Auto

Dass ein Einbrecher am Werk gewesen ist, hat ein Itzehoer nur deshalb bemerkt, weil er sein Auto an einem anderen als dem Abstellort aufgefunden hat. Neben dem Autoschlüssel hatte ein Unbekannter ihm Bargeld entwendet.

Am Sonntag parkte der Anzeigende seinen Wagen in der Hermannstraße. Am Folgetag stellte er dann fest, dass das Auto dort nicht mehr stand, sondern einige Straßen weiter abgestellt war. Daraufhin kontrollierte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße das Vorhandensein seines Fahrzeug-Zweitschlüssels und musste feststellen, dass dieser weg war. Neben dem Autoschlüssel war Bargeld aus seiner Wohnung verschwunden. Wie der unbekannte Dieb in das Objekt und an das Stehlgut gelangte, ließ sich im Nachhinein nicht feststellen.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

