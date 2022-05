POL-IZ: 220502.7 Meldorf: Frau mit mehr als zwei Promille unterwegs

Itzehoe (ots) - Am vergangenen Wochenende sind in Itzehoe und in Heiligenstedten zwei Fahrzeuge ausgebrannt. Die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Zeugenhinweise. In der Nacht zum Sonntag ging im Brandenburger Weg gegen 01.30 Uhr ein Volkswagen Multivan in Flammen auf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Um 02.00 Uhr ...

