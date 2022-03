Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wiese in Brand

Gera (ots)

Gera: Aus bislang noch nicht geklärter Ursache brannte am 27.03.2022, gegen 14.45 Uhr, eine Wiesenfläche, an der Ecke Nürnberger Straße/Franz-Stephan-Straße, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kam. In der Folge breitete sich der Brand auf ca. 10m² aus. Die alarmierte Feuerwehr konnte diesen zügig löschen. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0365/829-0 zu melden. Bereits am 26.03.2022 kamen die Einsatzkräfte aufgrund eines Wiesenbrandes in der Thüringer Straße zum Einsatz. (LPI Gera berichtete) Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell