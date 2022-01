Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Fahren unter Drogen

Neckargemünd (ots)

Am Donnerstagvormittag brachte es eine Fahrzeugkontrolle an den Tag. Ein 21-jähriger VW-Fahrer stand bei seiner Fahrt unter Drogen. Nachdem er gegen 10.40 Uhr in der Bahnhofstraße angehalten worden war, wurde er zur Blutentnahme mit zum Revier genommen. Das Ergebnis steht noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

