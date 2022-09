POL-K: 220906-1-K/GM 17-Jährige vermisst - möglicher Aufenthalt in Köln

Köln (ots) - Am Sonntagnachmittag (4. September) ist gegen 15 Uhr eine 45 Jahre alte Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Auto in Köln-Ehrenfeld schwer verletzt worden. Laut Zeugenangaben wollte die Radfahrerin auf der Vogelsanger Straße über die Innere Kanalstraße stadteinwärts fahren. Auf der Kreuzung stieß sie mit dem in Richtung Aachener Straße ...

mehr