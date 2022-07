Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Munderkingen/Lauterach - Motorradfahrer verunglückt

Am Donnerstag erlag ein 27-Jähriger nach einem Unfall bei Munderkingen-Lauterach seinen Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr meldete ein Zeuge einen Unfall im Kreuzungsbereich der K7414 und der L231 bei Lauterach. Bei dem Unfall kollidierten ein Auto und ein Motorrad. Das Auto, ein Mercedes, wurde von einer 29-Jährigen gefahren. Sie fuhr aus Richtung Untermarchtal in Richtung Mundingen auf der L231. Das Motorrad, eine Maschine von Suzuki, wurde von einem 27-Jährigen gelenkt. Er fuhr von Kirchen in Richtung Lauterach auf der K7414. Die 29-jährige fuhr an die Kreuzung und bremste wohl zunächst. Sie hatte an der Kreuzung eine Stoppstelle zu beachten. Sie fuhr dann in die Kreuzung. Zur gleichen Zeit kam von rechts der 27-Jährige mit seinem Motorrad. Der Mann streifte im Bereich der Kreuzung mit seiner Suzuki den Mercedes am Heck. Der Fahrer des Motorrads kam zu Fall und erlitt sehr schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn noch mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Dort verstarb der 27-jährige jedoch an den Folgen des Unfalls. Abschlepper räumten sowohl den Mercedes als auch die Suzuki von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens an den Fahrzeugen ist noch nicht bekannt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft einen Gutachter. Er soll ein Geschwindigkeitsgutachten erstellen. Dies hilft dabei, die Unfallursache und auch die Schuldfrage zu klären.

++++

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell