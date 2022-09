Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in eine Werkstatt

Werkzeugmaschinen entwendet

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Freitag (16. September 2022) zwischen 02:00 Uhr und 05:15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Rayener Straße ein, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Sie suchten im Werkstattraum nach Diebesgut und entwendeten zwei Trennschleifer der Marke Bosch sowie einen Schlagbohrhammer der Marke Hilti. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

