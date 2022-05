Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Passanten und Gäste in Grünberg belästigt+Raub am Bahnhof Lollar+Einbrüche+Verkehrskontrollen+Rollerdiebstahl+Unfälle

Gießen (ots)

Grünberg: Passanten und Gäste belästigt - Polizei sucht Betroffene

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße Gäste, die von einer Frau belästigt wurden. Montagabend gegen 20.10 Uhr meldete ein Zeuge eine Frau, die vor und in einer Gaststätte Gäste belästigt hatte. Die offenbar alkoholisierte Frau schüttete mitgebrachte Getränke aus und spuckte auf den Boden. Zudem hatte sie in der Gaststätte ein Hausverbot. Eine Streife forderte die 34-Jährige mehrfach auf den Ort zu verlassen. Den Aufforderungen kam sie nicht nach, so dass die Ordnungshüter sie mit auf die Wache nehmen wollten. Bei Ihrer Festnahme sperrte sie sich massiv gegen die Maßnahmen der Beamten. Im Streifenwagen trat sie nach ihnen. Sie bespuckte mehrfach eine Polizistin und biss ihr in den Daumen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen musste die Dame eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Auch dabei wehrte sie sich massiv, so dass mehrere Beamte sie festhalten mussten. Anschließend musste sie in einer Zelle ihren Rausch ausschlafen. Eine Beamtin und ein Beamter verletzten sich leicht, konnten jedoch ihren Dienst fortsetzen. Wer hat sich Montagabend gegen 20.10 Uhr in der oder bei der Gaststätte aufgehalten und wurde durch die Frau belästigt? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0 in Verbindung zu setzen.

Lollar: Am Bahnhof beraubt - Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem Handtaschenraub von Montagnachmittag am Bahnhof sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 15.20 Uhr sprach ein Unbekannter am Gleis 1 eine 60-jährige Frau auf Englisch an. Die Frau erklärt ihm, dass der Zug Richtung Frankfurt vom Gleis 1 fahren würde. Als der Unbekannte dann allerdings zum Gleis 11 ging, lief sie ihm hinterher und erklärte erneut, von welchem Gleis der Zug fahren würde. Nachdem sie sich anschließend umdrehte und zurückging, wurde sie von hinten angegriffen. Sie stürzte gegen den Bauzaun. Der Unbekannte lief auf Gleis 11 und als er weg war, bemerkte sie den Verlust ihrer Handtasche. Offenbar hatte der Mann ihre Handtasche während des Angriffs gestohlen. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist schlank, etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß. Er trug eine rote kurze Hose und ein dunkles Oberteil. Nach Angaben von Zeugen hatte der Unbekannte ein südländisches Erscheinungsbild. Wer war am Montag gegen 15.20 Uhr am Bahnhof und hat den Mann gesehen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Einbrecher stehlen Kupfer und Buntmetall

Aus dem Lagerraum eines Stromversorgungsunternehmens in der Versailler Straße ließen Einbrecher Metalle mitgehen. Zwischen 13.00 Uhr am Donnerstag und 12.15 Uhr am Montag brachen sie in das Gebäude ein. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Pohlheim: Einbruch in Container

Ein Container in der Pestalozzistraße geriet am vergangenen Wochenende in den Fokus von Einbrecher. Zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 06.45 Uhr am Montag betraten die Diebe das Baugrundstück und brachen dort ein Container auf. Daraus entwendeten sie eine Bohrmaschine und Werkzeuge in Höhe von mehreren Tausend Euro. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Reiskirchen: Kraftfahrer pustet über zwei Promille

Stattliche 2,03 Promille pustete ein 44-jähriger Kraftfahrer bei einer Verkehrskontrolle in der Bänningerstraße an. Eine Streife stoppte den in Rheinland-Pfalz lebende Mann am Montag gegen 18.15 Uhr. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache, entließen sie den LKW-Fahrer wieder. 0542413/2022

Linden: Drogentest positiv

Mit einer Blutentnahme endete am Montagabend die Autofahrt eines 26-Jährigen. Beamte stoppten den Gießener in der Ferniestraße in Großen-Linden. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC. Die Ordnungshüter nahmen den Mann mit auf die Wache. 0543074/2022

Pohlheim: Mofa und Werkzeug weg

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Grundstück eines Hofes in der Wilhelmstraße in Watzenborn-Steinberg auf. Zwischen 18.00 Uhr und 00.00 Uhr entwendete sie von dem Hof einen Roller des Herstellers Yamaha und von einem Balkon Werkzeuge. Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zum Verbleib der blauen Yamaha und das Versicherungskennzeichen (115 CKG aus 2021) machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Im Leihgesterner Weg schlugen Unbekannte die Scheibe einer Bushaltestelle ein. Ein Zeuge stellte am Montag gegen 10.40 Uhr den Schaden fest. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Roller beschädigt

Rund 400 Euro wird die Reparatur an einem grünen Roller kosten, nachdem ein Unbekannter ihn in der Bahnhofsstraße am Sonntag zwischen 07.00 und 15.00 Uhr offenbar umstieß. Der Besitzer hatte das Kraftrad des Herstellers Kawasaki bei dem Fahrradständer im Eingangsbereich der Deutschen Post abgestellt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Mercedes auf Parkplatz touchiert

2.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Dienstag (10.Mai) in der Philipp-Reis-Straße. Vermutlich beim Rangieren touchierte ein Unbekannter zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr den schwarzen C200d auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Linden: Beim Vorbeifahren Außenspiegel gestreift

Am Montag (16.Mai) zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Wilhelmstraße in Leihgestern in Richtung Langgöns. Offenbar streifte der Unbekannte beim Vorbeifahren den Außenspiegel einen geparkten Peugeot und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 350 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell