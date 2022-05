POL-EN: Gevelsberg- Gevelsberger mit Alkohol am Steuer aufgefallen

Gevelsberg (ots) - Am Freitagmorgen informierte die Feuerwehr, gegen 02:30, die Polizei über einen Fahrzeugbrand in der Asbecker Straße. Das Fahrzeug war an der Straße in Höhe der Nr. 9 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Bei Eintreffen der Kräfte stand der Frontbereich des 3-er BMW bereits in Flammen. Derzeit hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, eine Straftat kann nicht ...

