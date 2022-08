POL-PDKL: Rundballen gehen in Flammen auf - Brandursache bisher unklar

Meisenheim (ots) - Unbekannte suchen Schwimmbadkiosk heim. In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen die Täter in den Kiosk ein und entwendeten einen Tresor. Täterhinweise liegen keine vor. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, die in der Heimbach verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek ...

