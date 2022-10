Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Wüllen

Ahaus-Wüllen (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Stadtlohner Straße oder Wüllener Friedhofstraße

Unfallzeit: zwischen 10.10.2022, 20:30 Uhr, und 11.10.2022, 04:20 Uhr

Einen weißen Wagen angefahren und beschädigt hat ein Unbekannter in Ahaus-Wüllen. Unklar ist jedoch die Unfallstelle: Am Montag, zwischen 20.30 Uhr, und 21.00 Uhr, parkte der Suzuki auf einem Parkplatz eines Discounters an der Stadtlohner Straße. Anschließend stand der Kleinwagen bis Dienstag, 04.20 Uhr auf der Wüllener Friedhofstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell