Polizei Hamburg

POL-HH: 220724-3. Abschlussmeldung zum heutigen Fußballeinsatz

Hamburg (ots)

Zeit: 24.07.2022; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Heute fand im Volksparkstadion die Zweitligabegegnung des Hamburger SV gegen den FC Hansa Rostock statt. Die Polizei Hamburg war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz und zieht eine positive Bilanz.

In der Vorlaufphase sind schätzungsweise mehr als 4.500 Gästefans ausgehend vom Parkplatz eines Luruper Baumarkts in einem Fanmarsch zum Stadion gezogen. Vereinzelt kam es dabei zum Zünden von Nebeltöpfen. In einem gemeinsamen Marsch zogen ausgehend vom Bahnhof Stellingen auch etwa 500 HSV-Fans zum Stadion. Ein großer Teil der Gästefans wurde nach dem Spiel von den Einsatzkräften wieder zurück nach Lurup begleitet.

Insgesamt verzeichnet die Polizei Hamburg einen weitestgehend friedlichen Einsatzverlauf. Während beider Halbzeiten kam es im Stadion zum Abbrennen von Pyrotechnik. Soweit bislang bekannt wurden während des Einsatzes sieben Personen nach der Begehung von Straftaten bzw. als wiedererkannte mutmaßliche Straftäter zeitweise vorläufig festgenommen. Darüber hinaus kam ein Rostocker Fan aufgrund einer Fahndungsausschreibung zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung zeitweise in Polizeigewahrsam.

Die Trennung beider Fanlager, insbesondere des aus Sicht der Polizei relevanten Fan-Klientels, galt als oberstes Ziel und wurde erfolgreich gewährleistet.

Die Polizei Hamburg hat die Partie heute mit mehr als 800 Einsatzkräften begleitet. Unterstützung kam dabei aus Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sowie von der Bundespolizei.

Abb.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell