Polizei Hamburg

POL-HH: 220724-1. Mordkommission sucht Zeugen nach tätlicher Auseinandersetzung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.07.2022, 02:57 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Reeperbahn und Beatles-Platz

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen jungen Männern ist ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden und musste notoperiert werden. Die Mordkommission sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Auseinandersetzung geben können.

Nach bisherigen ersten Erkenntnissen kam es zu Streitigkeiten zwischen mutmaßlich zwei Gruppen von jungen Männern vor einem Lokal in der Reeperbahn in der Nähe des Beatles-Platz. Dabei wurden ein 16-jähriger Jugendlicher durch einen offensichtlichen Messerstich und ein 22-jähriger Mann verletzt. Während der 22-Jährige mit Verletzungen im Kopfbereich nicht stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste, führte die Stichverletzung bei dem 16-Jährigen zu einer Notoperation im Krankenhaus.

Derzeit ist über den genauen Ablauf, Hintergrund und Auslöser dieser Auseinandersetzung noch nichts bekannt. Daher werden derzeit gesicherte Videoaufnahmen ausgewertet und insbesondere Zeugen gesucht, die Angaben zu dieser Auseinandersetzung machen können.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer (040)-4286 56789.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell