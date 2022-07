Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Herxheim) - Unfall unter Alkoholeinwirkung

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 01.07.2022 gegen 00:10 Uhr kam es in der Weinstraße in Herxheim am Berg zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin augenscheinlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Eine 33-Jährige fuhr mit ihrem BMW X6 von einer Weinlounge nach links auf die B271 auf. Hierbei übersah sie einen aus Fahrtrichtung Bad Dürkheim kommenden Mercedes, nahm diesem die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten bei der BMW-Fahrerin Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, da sie unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

