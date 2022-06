POL-PDNW: Verkehrskontrollen in und um Neustadt

Grünstadt (ots) - Ein 29-jähriger Mann aus Mainz befuhr heute am 29.06.2022 um 11:25 Uhr mit einem Kastenwagen die Kirchheimer Straße in Grünstadt in Fahrtrichtung BAB6/ Kirchheim. Schließlich bog er nach links auf ein Tankstellengelände ab und übersah hier einen Fußgänger von rechts kommend, welcher das Tankstellengelände wohl überqueren wollte. Durch den Anstoß fiel der 72-jährige Fußgänger aus Fulda zu ...

