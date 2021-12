Polizei Essen

POL-E: Essen: Anwohner stellt zwei Diebe auf frischer Tat - als sie "Messer" rufen reißen sie sich los - Fotofahndung

Essen (ots)

45307 E.-Leithe: Am 19. Juni bemerkte ein Anwohner zwei unbekannte Männer an seiner Gartenlaube. Er konnte einen von den mutmaßlichen Tätern festhalten. Als der andere plötzlich einen Gegenstand hoch hält und "Messer" ruft, ließ er von den Täter ab.

Um 02:55 Uhr weckte das Licht eines Bewegungsmelders von einem Nachbarhaus den 29-Jährigen. Die beiden mutmaßlichen Täter näherten sich dann seinem Grundstück. Dem Melder kam dies komisch vor und ging in seinen Garten. Auf der Wiese stand einer der Unbekannten Schmiere, der Andere machte sich an der Gartenlaube zu schaffen. Der 29-Jährige packte sich den mutmaßlichen Täter an der Laube und hielt ihn fest. Auf einmal zückte der Unbekannte auf der Wiese einen Gegenstand und rief "Messer". Der Melder ließ den Täter daraufhin los.

Der 29-Jährige habe die beiden vermeintlichen Diebe schon einen Tag zuvor auf dem Grundstück seines Nachbarn gesehen. Da schlugen sie die Videokameras kaputt. Der Melder hatte die beiden bei der Tat gefilmt.

Bilder der beiden mutmaßlichen Täter finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/70722

Wer kennt diese Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben. Zeugen werden gebeten sich unter der 0201/829-0 zu melden./ViV

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell