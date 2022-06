Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Grünstadt (ots)

Ein 29-jähriger Mann aus Mainz befuhr heute am 29.06.2022 um 11:25 Uhr mit einem Kastenwagen die Kirchheimer Straße in Grünstadt in Fahrtrichtung BAB6/ Kirchheim. Schließlich bog er nach links auf ein Tankstellengelände ab und übersah hier einen Fußgänger von rechts kommend, welcher das Tankstellengelände wohl überqueren wollte. Durch den Anstoß fiel der 72-jährige Fußgänger aus Fulda zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der Fußgänger wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die BGU Unfallklinik nach Oggersheim geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell