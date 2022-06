POL-MA: Mannheim: 15-jährige Mücella D. vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei; Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Weststadt wurden die beiden Autofahrerinnen verletzt. Eine 43-jährige Skoda-Fahrerin war gegen 7.30 Uhr auf der Lessingstraße in Richtung Frank-Knauff-Straße unterwegs, als sie unterhalb der Montpellier-Brücke von der rechten Spur, über drei Fahrstreifen hinweg, nach links auf den Parkstreifen fahren wollte, der am Rande der Fahrbahn in Richtung ...

mehr