Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Kindenheim) - Geschwindigkeitskontrollen

Kindenheim (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag, 29.06.2022, wurde in Kindenheim eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Rahmen dieser einstündigen Kontrolle konnten bei geringem Verkehrsaufkommen fünf Fahrzeugführer festgestellt werden, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Der Schnellste wurde mit 56 km/h gemessen, was ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro und die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamts in Flensburg nach sich zieht.

