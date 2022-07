Polizei Hamburg

POL-HH: 220724-2. Versuchtes Tötungsdelikt in Hamburg-St. Pauli - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 23.07.2021, 05:00 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Reeperbahn

Gestern in den frühen Morgenstunden hat ein bislang unbekannter Täter einen 33-Jährigen im Toilettenbereich eines Nachtclubs mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der 33-Jährige mit einer Personengruppe, bestehend aus drei bis vier Männern und einer Frau, aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten dem 33-Jährigen einen Messerstich in den Bauch versetzte und ihn dadurch lebensgefährlich verletzte. Anschließend flüchtete die Tätergruppierung in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Inzwischen befindet er sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Tätern führten nicht zur Ergreifung tatverdächtiger Personen.

Nachdem Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) die ersten Ermittlungen übernommen hatten, führen Spezialisten der Mordkommission diese nun fort.

Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell