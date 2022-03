Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220308.4 Büsum: Geldbörse aus Wohnhaus gestohlen

Büsum (ots)

Der Besuch einer 83jährigen Itzehoerin in Büsum endete mit dem Verlust ihrer Geldbörse. Während eines Kaffeebesuches hielt man sich im Wintergarten des Wohnhauses in der Straße Norderpiep auf. Am späten Nachmittag bemerkte die Itzehoerin in der angrenzenden Küche, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der dort abgestellten Handtasche war. Das Wohnhaus selbst war während ihres Aufenthaltes nicht verschlossen. Neben Ausweispapieren fehlt nunmehr ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag.

