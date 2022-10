Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 26-Jähriger nach Angriff in Bocholt lebensgefährlich verletzt - Mordkommission im Einsatz

Boocholt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster.

Nach einem Angriff auf einen 26-jährigen Mann aus Bocholt am Mittwochabend (12.10., 22:00 Uhr), bei dem dieser lebensgefährlich verletzt wurde, ermittelt eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster zu den Hintergründen der Tat. Eine Frau hatte zuvor über den Notruf der Polizei Angaben zu einem vermeintlichen Raubüberfall auf der Straße In der Hardt gemacht. Auf dem Parkplatz vor Ort trafen die Beamten auf das 26-jährige Opfer, welches an seinem Pkw stand und augenscheinlich schwere Verletzungen hatte. Sofort verständigte Rettungskräfte versorgten den 26-jährigen Mann zunächst an Ort und Stelle, bevor er dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. "Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 26-Jährige auf dem Parkplatz ein Treffen mit einer Bekannten vereinbart haben", erläutert der Leiter der Mordkommission Frank Schneemann. "Unvermittelt sei er dann auf dem Parkplatz angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt worden." Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang, das Motiv für die Tat ist bislang unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Hinweise an: 0251 275-0 Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2387.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell