Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (315/2022) 02.08.2022, 12:40 Uhr. Vorübergehende Vollsperrung der Zufahrt von der BAB 38 auf die BAB 7 Rtg. Kassel wegen eines liegengebliebenen Sattelzuges.

Göttingen (ots)

(lv) Derzeitige Vollsperrung seit 12:45 Uhr und damit Ableitung des Verkehrs aus Rtg. Halle am Dreieck Drammetal zunächst Rtg. Norden. Um zusätzlichen Stau zu vermeiden, ist die AS Göttingen in Nordrichtung ebenfalls gesperrt, so dass der Verkehr ohne unnötige Verzögerung an der AS Göttingen/Nord wenden kann, um wieder in Rtg. Kassel zu gelangen. Die Bergungsarbeiten sind bereits im Gange. Derzeit befindet sich das Stauende auf der BAB 38 zwischen den Anschlussstellen Dramfeld und Deiderode. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

