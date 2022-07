Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (312/2022) Auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten - Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen bei Unfall auf A 7 schwer verletzt, Folgeunfall mit Leichtverletztem im Stau

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Autobahn 7 zwischen der Anschlussstelle (AS) Hedemünden und dem AD Autobahndreieck (AD) Drammetal Samstag, 30.07.2022, gegen 09.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen ist am Samstagmorgen (30.07.22) gegen 09.50 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hannover bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 32-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Nach ersten Informationen geriet das Fahrzeug des Mannes beim Beschleunigen am Ende einer Baustelle aus noch ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn in Schleudern. Der PKW kollidierte zunächst mit einem Sattelzug mit Tankauflieger und verkeilte sich anschließend in der Mittelschutzplanke. Für die Dauer der Verletztenrettung und die Unfallaufnahme war die A 7 zwischen der AS Hedemünden und dem AD Drammetal bis gegen 11.40 Uhr voll gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau, in dem sich knapp zwei Stunden später ein Folgeunfall ereignete.

Dabei wurde ein Autofahrer (ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen) leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Der Mann war gegen 11.05 Uhr zwischen den AS Lutterberg und Hedemünden vermutlich infolge eines Fahrfehlers mit seinem Skoda nach links von der Fahrbahn abgekommen, erst gegen die Schutzplanke, danach gegen einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden PKW und zuletzt noch gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen im Stau stehenden LKW geprallt, bevor das Auto im Böschungsraum stehen blieb. Die Insassen hatten vermutlich großes Glück. An den beteiligen Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro.

