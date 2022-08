Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (314/2022) Mutmaßlich im psychischem Ausnahmezustand - Junger Mann löst Polizeieinsatz am Leinekanal aus

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Leinekanal

Montag, 1. August 2022, gegen 20.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Am Leinekanal hat ein junger Mann am Montagabend (01.08.22) gegen 20.20 Uhr einen öffentlichkeitswirksamen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Göttinger befand sich nach ersten Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand. Er stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Zeugen hatten im Vorfeld bei der Polizei angerufen und von einem "auffälligen Verhalten" des jungen Mannes in der Innenstadt berichtet. Letztlich trafen die Beamten den Göttinger sehr aufgeregt und laut schreiend im Wasser des Leinekanals stehend an. Während die Beamten versuchten, ein Gespräch aufzubauen, wurden sie von ihrem Gegenüber u. a. mit einem Handy und einer Flasche beworfen. Als der Göttinger das Wasser wieder verlassen hatte, ergriffen ihn die Beamten. Hiergegen setzte sich der junge Mann körperlich zur Wehr. Die Einsatzkräfte konnten ihn in der Folge überwältigen. Verletzt wurde dabei niemand. Der junge Mann wurde zur Dienststelle transportiert und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell