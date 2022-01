Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Heizöl tritt aus - Gerätewagen Gefahrgut im Einsatz

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Alarm für die Feuerwache und die Löschgruppe 7 aus Landemert. Gegen kurz vor halb 2 am heutigen Montagmittag rückte die Feuerwache mit HLF und GW-L in den Ortsteil Hechmecke aus.

Beim Betanken eines Heizöltanks an einem Einfamilienhaus kam es zum Austritt von Heizöl. Dieses drohte in die Kanalisation zu laufen. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurden die umliegenden Kanaleinläufe mit den mitgeführten Kanaldichtkissen abgedichtet. Zusätzlich wurde Bindemittel auf die kontaminierte Straßenoberfläche aufgetragen. Zusätzliche Dichtkissen sowie eine spezielle Gefahrstoffumfüllpumpe wurden durch den nachalarmierten Gerätewagen Gefahrgut der Löschgruppe Landemert zur Einsatzstelle verbracht.

Auf Grund eines technischen Defekts an dem Heizöltank des Hauses gelangte das Medium in die Umwelt. Daraufhin entschloss man sich IBC Behälter, die an der Feuer-und Rettungswache extra für Gefahrgutunfälle vorgehalten werden, zur Einsatzadresse zu ordern, um abfließendes Heizöl und Niederschlagswasser aus den Kanalschächten abzusaugen und aufzufangen.

In Absprache mit einem vor Ort befindlichen Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde, wurden die Maßnahmen der Straßenreinigung abgesprochen und durch die Feuerwehr durchgeführt.

Nach über 3,5 Stunden rückten die Einsatzkräfte zur Feuerwache "Am Wall" ein und begannen dort mit aufwendigen Reinigungsarbeiten der eingesetzten und kontaminierten Gerätschaften.

Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell