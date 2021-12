FW-PL: Ortsteil Holthausen - PKW-Brand

Feuerwehr Plettenberg

Circa 1 1/2 Stunden nach dem Brandeinsatz an der Sundheller Straße wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache gegen 16:30 abermals zu einem Brand alarmiert. Hinter dem Ortsausgang von Holthausen war ein PKW in Brand geraten. Der Fahrer konnte diesen noch auf einem Parkplatz abstellen und den Notruf absetzen. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte bereits der Innenraum des Fahrzeugs. Die Einsatzkräfte sicherten das Auto gegen Wegrollen und gingen mittels Schnellangriff unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Der Brand konnte so zügig gelöscht werden. Nach circa einer halben Stunde war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei und den Fahrzeugeigentümer übergeben.

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

