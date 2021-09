Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Straßenraub - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 05.09.2021, zwischen 3.45 Uhr und 5 Uhr wurde ein 28-jähriger Mann vermutlich im Bereich der Friedrichstraße und des Rotteckrings von zwei unbekannten Männern mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Geldbeutels und seines Handys aufgefordert. Anschließend flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung. Der ortsunkundige Geschädigte kann sich weder an die genaue Tatörtlichkeit, noch an die Personenbeschreibung der Täter erinnern.

Erst mit hohem zeitlichen Verzug meldete er den Sachverhalt der Polizei. Aus derzeitiger Sicht ist lediglich bekannt, dass es sich bei der Täterschaft gemäß Angaben des Geschädigten um zwei ausländische Personen gehandelt haben soll.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

