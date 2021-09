Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen a. K.: Fahrraddiebstahl beobachtet - weitere Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.09.2021, zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Mann ein unverschlossenes Fahrrad, welches in der Straße "Unter Stad" in Bahlingen am Kaiserstuhl abgestellt wurde.

Zeugen erkannten einen Mann, welcher 35-40 Jahre alt gewesen sein könnte. Er war dunkel bekleidet, hatte eine schmale Statur, trug eine schwarze 3/4 Hose und eine dunkle Baseball-Mütze. Beim entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges Kinder-Mountainbike der Marke Cube in den Farben schwarz/rot.

Der Polizeiposten Endingen (Tel.: 07642-9287-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Fahrraddieb geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell