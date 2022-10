Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ammeloe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Betrieb

Vreden (ots)

Tatort: Vreden-Ammeloe

Tatzeit: 11.10.2022, zwischen 21:58 Uhr und 23.21 Uhr

Mit einem Radlader von einem Firmengelände weggefahren ist ein Unbekannter in dem Vredener Kirchdorf Ammeloe am Dienstabend gegen 22:00 Uhr. Nach gut anderthalb Stunden kam der Täter zurück und stellte das Arbeitsgerät an seinen ursprünglichen Platz. Der mit einem Fahrrad angereiste Dieb hatte sich Zugang auf das Betriebsgelände durch Übersteigen eines Bauzauns verschafft. Anschließend hatte der Mann mit dem Fahrzeug ein Einfahrtstor gewaltsam durchfahren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat er zudem versucht, in eine Werkshalle einzudringen. Eine Überwachungskamera nahm das Geschehen auf. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell