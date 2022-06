Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum/Wiesmoor/Wittmund/Norden - Geldbörsen gestohlen

Aurich/Wittmund (ots)

Im Bereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund kam es am Montag und Dienstag zu mehreren Fällen von Geldbörsen-Diebstählen. In allen Fällen waren die Geschädigten in Discountern einkaufen. Im Amaryllisweg in Wiesmoor wurde einer 64-jährigen Wiesmoorerin am Montag zwischen 20:20 Uhr und 20:35 Uhr ihre Geldbörse gestohlen. Am Dienstagvormittag zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr wurde einem 83-jährigen Wittmunder seine Geldbörse in der Finkenburgstraße in Wittmund gestohlen. Einem 68-jährigen Mann aus Nenndorf wurde die Geldbörse am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr in einem Discounter im Bensjücher Weg in Dornum aus der Hosentasche gestohlen. Ebenfalls am Dienstag gegen 11:30 Uhr kam es in der Gewerbestraße in Norden zu einem Geldbörsen-Diebstahl zum Nachteil einer 90-jährigen Norderin. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

