Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw-Fahrer schiebt Pony vor sich her

Oberhausen (ots)

In der Friedhofstraße kam es am Montag, 25.10.21, gegen 15:50 Uhr, zu einem Verkehrsgeschehen unter Beteiligung eines Ponys. Ein Pkw-Fahrer habe die Friedhofstraße befahren und sei auf Höhe des Friedhofs auf zwei Spaziergängerinnen mit Kindern sowie ein Pony gestoßen. Der Pkw-Fahrer bremste auf Zuruf ab und streifte das Pony. Beim Weiterfahren schob der Fahrer das Pony einige Meter vor sich her, bis die Personengruppe mit dem Pony auf die Seite ausweichen konnten. Anschließend fuhr der Fahrer des roten Kastenwagens weiter. Ein Schaden ist bei dem Vorgang nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell