Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg für die Bundespolizei- Mann muss für 160 Tage ins Gefängnis

MindenMinden (ots)

Am Sonntagmorgen (15.November) haben Beamte des Bundespolizeireviers Bielefeld einen 59-jährigen Mann im Bahnhof Minden verhaftet. Er wurde im November 2019 durch das Amtsgericht Bersenbrück wegen Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung in 10 Fällen zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen a 5 Euro verurteilt. Diese Geldstrafe wurde noch nicht beglichen, weshalb der deutsche Staatsangehörige durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit Haftbefehl gesucht wurde. Da der Mann auch am Bahnhof Minden die haftbefreiende Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht bezahlen konnte, lieferten die Bundespolizisten ihn in eine Justizvollzuganstalt ein.

