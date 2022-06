Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Versuchter Einbruch in Gemeindehaus Großheide - Einbruch in Einfamilienhaus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Versuchter Einbruch in Gemeindehaus

Unbekannte haben in Großheide versucht in ein Gemeindehaus einzubrechen. Die Täter versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude in der Schloßstraße zu verschaffen, scheiterten hierbei jedoch. Ereignet hat sich der Vorfall zwischen Sonntag 19 Uhr und Montag 19 Uhr. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Großheide - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in Großheide in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Donnerstag 18 Uhr bis Montag 18 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude im Blautorfsweg und entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell