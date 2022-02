Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mehrere polizeiliche Einsätze aufgrund Sturmböen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.02.2022 kam es im Dienstgebiet der PI Bad Dürkheim zu mehreren Ereignissen im Zusammenhang mit starken Windböen.

Um 12:30 Uhr wurde ein in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim abgestellter Suzuki durch ein umgefallenes mobiles Verkehrszeichen beschädigt. Am Fahrzeugheck entstand ein Schaden von 500 Euro.

Um 15:00 Uhr befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Skoda die K16 aus Richtung Oppauer Haus in Fahrtrichtung Wachenheim. Kurz vor dem Oppauer Haus stürzte ein am rechten Fahrbahnrand befindlicher Baum, aufgrund des starken Windes, auf die Motorhaube des Skoda. Fahrerin und Beifahrerin wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstanden Dellen auf der Motorhaube sowie Kratzer an der rechten Fahrzeuge Seite. Zudem wurde der rechten Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden betrug 1500 Euro. Der Baum musste durch die Feuerwehr beseitigt werden.

Um 15:00 Uhr kippte in der Neugasse in Kallstadt ein Bauzaun in Richtung Straße. Da der Verantwortliche nicht erreicht werden konnte und um ein erneutes Umstürzen auf die Straße zu verhindern, wurde der Zaun durch die Streifenbesatzung in Richtung Grundstück zurückgezogen.

Um 17:00 Uhr wurde ein größerer Ast auf die L526 zwischen Birkenheide und Erpolzheim geweht. Dieser wurde durch die Streife zur Seite gezogen. Weiterhin wurde in Birkenheide ein Baustellenschild umgeweht, dieses wurde wieder aufgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell