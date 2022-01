Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Einbruchdiebstahl in PKW

Stadthagen (ots)

(hi) Am 15. Januar wird ein Einbruchdiebstahl in einen PKW in der Bergkirchener Straße in Wölpinghausen gemeldet. Auf dem Parkplatz eines Dienstleistungsunternehmens wird ein Pkw mit beschädigtem Türschloss festgestellt. Entwendet werden das Autoradio, ein mobiles Navigationsgerät und der Fahrerairbag. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit vom 14. Januar, gegen 19:20 Uhr, bis zum 15. Januar, gegen 05:00 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen zu melden.

