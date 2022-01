Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Gestürzter Fahrradfahrer mit Kopfplatzwunde

Stadthagen (ots)

(hi) Am 15. Januar, gegen 08:00 Uhr, wird ein verletzter Fahrradfahrer in der Dammannstraße gemeldet. Vor Ort wird ein 20-jähriger Stadthäger mit Kopfplatzwunde angetroffen. Der junge Mann kann keine Angaben zum Unfallhergang machen, wisse nicht wie er heißt und warum die eingesetzten Beamten Masken tragen. Er wird mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen zu melden.

