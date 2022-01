Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf - Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Bad Nenndorf (ots)

(tuc) Am 15.01.2022 parkt die spätere Geschädigte ihren Pkw gegen 11:20 Uhr in Bad Nenndorf, Auf dem Wachtlande 2, dort befindlicher Parkplatz der Firma Möbel Heinrich ab. Als die Geschädigte kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrt, ist ein Schaden am Pkw aufzufinden, welcher auf ein zwischenzeitliches Unfallgeschehen schließen lässt. Aufgefundene Spuren lassen auf einen weißen Pkw als Unfallgegner schließen. Die Polizei Bad Nenndorf bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise: Wer hat am 15.01.2022, zwischen 11:20 Uhr und 11:30 Uhr auf dem oben genannten Parkplatz ein Unfallgeschehen beobachtet, in welches möglicherweise ein weißer Pkw involviert gewesen ist? Informationen und Hinweise nimmt die Polizei Bad Nenndorf unter der genannten Erreichbarkeit entgegen.

