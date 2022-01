Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw aufgebrochen

Bückeburg (ots)

(ma)

Ein Pkw Honda ist am Mittwoch in der Zeit von 19.00 bis 20.20 Uhr auf dem Bückeburger Parkplatz "Am Schlossbach" aufgebrochen worden.

Der Täter schlug auf der Fahrerseite die hintere Scheibe ein, um aus dem Fahrzeug einen orangenen Einkaufskorb zu entwenden, in dem ein Tablet-PC, ein Mobiltelefon, Schlüssel und wichtige Arbeitsunterlagen abgelegt waren.

