Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall: Kollision mit Baum

Stadthagen (ots)

(hi) Am 14. Januar ereignet sich in Vornhagen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Lindhorster mit einem Baum kollidiert. Das Fahrzeug gerät aus unbekannter Ursache ins Schlingern. Der Fahrer lenkt dagegen, kann aber einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht verhindern und wird durch den Aufprall leicht verletzt.

