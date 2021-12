Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Versuchter Einbruch

Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Dienstag um 1.30 Uhr kam es an einem Einfamilienhaus in der Straße Am Wildwechsel zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte durch die Haustür in das Haus zu gelangen. Noch bei dem Versuch wurde dieser durch eine Bewohnerin überrascht. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

