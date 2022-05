Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher gefasst

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Montag (16.05.2022) auf Dienstag (17.05.2022) drang ein 25-jähriger Täter in eine Gaststätte in der Raschigstraße in Ludwigshafen ein, um Geldkassetten aus den dort stehenden Spielautomaten zu stehlen. Bei dem Versuch sich mit der Beute zu entfernen, konnte er jedoch durch eine alarmierte Polizeistreife erblickt und nach kurzer Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Den 25-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen einem besonders schweren Falle des Diebstahles. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

