Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Sachbeschädigungen an Skulpturen.

Lippe (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Wochenende zweimal Skulpturen im Schlosspark Brake. Im Park wird durch eine Künstlerin ein Kunstwerk mit 150 Keramikbooten ausgestellt. Am Sonntagmorgen wurde eine Beschädigung von einigen Booten entdeckt, am Sonntagabend kam es erneut zu einer Sachbeschädigung. Die Täter verursachten einen Schaden in vierstelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell