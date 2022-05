POL-PPRP: Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen (ots) - Ein 19-Jähriger befand sich am Donnerstagabend (12.05.2022) gegen 19:20 Uhr auf dem Heimweg von der Arbeit, als er am Goerdelerplatz in Ludwigshafen von zwei vermummten Unbekannten vom Fahrrad gerissen und aufgefordert wurde, den Unbekannten zu folgen. In einem Hauseingang in der Rollesstraße hielten die zwei Täter dem Geschädigten einen spitzen Gegenstand, vermutlich ein Messer, von Hinten an den Hals, durchsuchten dessen Geldbeutel und entnahmen ...

