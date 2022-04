Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Eingebrochen, Zeugen gesucht

Kehl, Auenheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Auenheim, haben die Ermittler des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Am Mittwoch, zwischen 7 Uhr und 16:15 Uhr, drangen Unbekannte offenbar über eine Kellertüre in das Haus in der Neudorfstraße ein und durchwühlten sämtliche Zimmer nach Beute. Dabei fielen den Langfingern Bargeld und Uhren in die Hände, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Zeugen, die am Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge -auch im weiteren Umfeld- wahrgenommen haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die Ermittler in Kehl.

