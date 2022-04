Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Couragierte Festnahme

Offenburg (ots)

Der mutmaßliche Einbruch eines 25 Jahre alten Mannes endete am Mittwochnachmittag in der Okenstraße durch das couragierte Eingreifen von Bewohnern und Zeugen. Gegen 16:45 Uhr soll der Mann in das Mehrfamilienhaus gelangt sein und wenig später versucht haben auf der Gebäuderückseite ein Kinderfahrrad zu entwenden. Als dies jedoch scheiterte, weil ihn ein Bewohner ansprach. In der Folge zerstörte er eine Glastüre und gelangte so in eine Wohnung. Bevor er jedoch etwas entwenden konnte, machten Bewohner weitere Zeugen auf sich aufmerksam. Gemeinsam konnten sie den 25-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und den Ordnungshütern übergeben. Auch wenn kein Diebstahl zu beklagen war, schlug die zerstörte Tür mit rund 500 Euro zu buche. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruches eingeleitet.



