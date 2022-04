Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizeipräsidien Offenburg und Freiburg - Offenburg - Einsatzmaßnahmen am Bahnhof - Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Im Rahmen der gestrigen Vorführung hat das Amtsgericht Karlsruhe gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl insbesondere wegen des Vorwurfs der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten erlassen.

Der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft.

Die fortdauernden Ermittlungen erstrecken sich auch auf einen Vorfall am Freiburger Hauptbahnhof am 14.01.2022, bei dem der zu diesem Zeitpunkt noch jugendliche Beschuldigte im Zuge einer Polizeikontrolle mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffennachbildung angetroffen werden konnte. Gegen den Beschuldigten, der sich seinerzeit als Sympathisant der Terrormiliz IS zu erkennen gab, wurde durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in diesem Zusammenhang wegen des Vorwurfs des Vortäuschens einer Straftat Haftbefehl erwirkt, der jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

-------

Pressemeldung - 20.04.2022 - 13:59

POL-OG: Offenburg/Karlsruhe - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Offenburg -Einsatzmaßnahmen am Bahnhof - Nachtragsmeldung

Offenburg/Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend ergaben sich gegen 19:30 Uhr erste Hinweise auf eine möglicherweise bevorstehende schwere Straftat im Bereich des Offenburger Bahnhofs. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen konnte gegen 20:50 Uhr ein 18-Jähriger in einem Zug im Bahnhof Offenburg vorläufig festgenommen werden. Der Verdächtige soll zuvor telefonisch seine Verbindung zu einem geplanten Bombenanschlag eingeräumt haben. Umfangreiche Durchsuchungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden von Sprengmitteln. Die Staatsschutzabteilungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe sowie des Polizeipräsidiums Offenburg haben noch in der Nacht die Ermittlungen mit Hochdruck übernommen. Der 18-Jährige soll am Nachmittag wegen des Tatvorwurfs der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt werden. Ein zweiter vorläufig festgenommener junger Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Er konnte mit der Tat nicht in Zusammenhang gebracht werden.

/mg/ag

------

Ursprungsmeldung - 20.04.2022 - 00:34

POL-OG: Offenburg - Einsatzmaßnahmen am Bahnhof

Offenburg (ots)

Nach einem Hinweis auf eine mögliche Gefahrenlage am Bahnhof Offenburg, wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei und Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg alarmiert. In der Folge wurden zwei verdächtige Männer vorläufig festgenommen sowie im Bereich des Bahnhofs Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt, die nicht zum Auffinden von gefährlichen Gegenständen führten. Kurz nach Mitternacht waren die polizeilichen Maßnahmen am Bahnhof abgeschlossen und die Absperrung wurde aufgehoben. Die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen dauern an.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell