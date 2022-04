Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Randalierer endet im Polizeigewahrsam

Offenburg (ots)

Weil er gegen geparkte Autos trat und den Anweisungen der alarmierten Polizeibeamten nicht Folge leistete, musste am Mittwochabend ein 28-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Gegen 20:30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, weil der Endzwanziger in der Lise-Meitner-Straße gegen Auto getreten haben soll und sich darüber hinaus auch aggressiv zeigte. Bei der folgenden Kontrolle konnten zwar keine Beschädigungen an den Fahrzeugen festgestellt werden, jedoch der Mann angetroffen und einer genaueren Überprüfung unterzogen werden. Weil er einem folgenden Platzverweis offenbar nicht nachkommen wollte und sich weiter unkooperativ und aggressiv zeigte, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell