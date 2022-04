Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, Unzhurst - Unfall bei Überholmanöver

Ottersweier, Unzhurst (ots)

In Folge eines Überholmanövers kam es am Mittwoch in Unzhurst in Fahrtrichtung Zell zu einem Verkehrsunfall. Gegen 17 Uhr überholte ein 19-jähriger Motorradfahrer trotz unklarer Verkehrslage einen vor ihm fahrenden Traktor. Unglücklicherweise kam es zu einer Kollision mit einem aus der entgegengesetzten Richtung kommenden Opel. Bei dem Aufprall wurde der 19-jährige über die Motorhaube auf den Asphalt geschleudert. Durch den Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die 19-jährige Fahrerin des Pkws blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.500 Euro.

