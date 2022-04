Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Uneinsichtigkeit mit Folgen

Lahr (ots)

Mit der Ingewahrsamnahme und einem Strafverfahren endete in den frühen Donnerstagmorgenstunden die Uneinsichtigkeit eines 18-Jährigen. Während eine Polizeistreife des Polizeireviers Lahr gegen 3.10 Uhr einen Sachverhalt an einer Diskothek in der Fritz-Rinderspacher-Straße aufnahm und dort eine Person wegen einer vorangegangene Körperverletzung vorläufig festnahm, störte der Heranwachsende fortlaufend die Amtshandlungen. Da er mehrfach ausgesprochenen Platzverweisen nicht nachkam und weiterhin in aggressiver Weise die Maßnahmen störte, musste der mit annähernd zwei Promille alkoholisiert 18-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Weil er bis zur Abholung durch Angehörige auf dem Polizeirevier die anwesenden Beamten fortlaufend beleidigte, sieht er nun einem Ermittlungsverfahren, sowie einer Kostenrechnung für den Gewahrsam, entgegen.

/rs

